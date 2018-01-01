  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    У Харківській області зросла кількість хворих на гепатит А

    Вже 41 людина захворіла
    У Харківській області кількість хворих на вірусний гепатит А в Балаклійському районі зросла до 41. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держпродспоживслужби області. «Спалах вірусного гепатиту А у Балаклійському районі не згасає. Станом на 16 лютого зареєстровано 41 випадок захворювання, із них 19 дітей, у тому числі дев'ять
    • Сьогодні, 08:58
    • Розсилка

    Вже 41 людина захворіла

    У Харківській області кількість хворих на вірусний гепатит А в Балаклійському районі зросла до 41. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держпродспоживслужби області.

    «Спалах вірусного гепатиту А у Балаклійському районі не згасає. Станом на 16 лютого зареєстровано 41 випадок захворювання, із них 19 дітей, у тому числі дев'ять сімейних спалахів», - йдеться в повідомленні.

    У селі Андріївка у зв'язку з виявленням відхилень якості питної води з індивідуальних колодязів від нормативних вимог за бактеріологічними та вірусологічними показниками організовано проведення дезінфекції колодязів, для чого використовують сучасні дезінфікувальні засоби. Після проведення дезінфекційних робіт здійснюється відкачування і вивезення води з колодязів.

    Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А.

    Станом на 5 січня повідомлялося, що захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них шестеро дітей.

    здоров'я Харківщина хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ