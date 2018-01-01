У Харківській області зросла кількість хворих на гепатит А
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Вже 41 людина захворіла
У Харківській області кількість хворих на вірусний гепатит А в Балаклійському районі зросла до 41. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держпродспоживслужби області.
«Спалах вірусного гепатиту А у Балаклійському районі не згасає. Станом на 16 лютого зареєстровано 41 випадок захворювання, із них 19 дітей, у тому числі дев'ять сімейних спалахів», - йдеться в повідомленні.
У селі Андріївка у зв'язку з виявленням відхилень якості питної води з індивідуальних колодязів від нормативних вимог за бактеріологічними та вірусологічними показниками організовано проведення дезінфекції колодязів, для чого використовують сучасні дезінфікувальні засоби. Після проведення дезінфекційних робіт здійснюється відкачування і вивезення води з колодязів.
Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А.
Станом на 5 січня повідомлялося, що захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них шестеро дітей.