Спалах гепатиту на Миколаївщині: медики повідомили про стан хворих

У більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості

На Миколаївщині зареєстрували спалах вірусного гепатиту А. Епідемії немає. Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України. Захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них 6 дітей. Хворих госпіталізували до Миколаївської обласної інфекційної лікарні та Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні.



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У більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості

На Миколаївщині зареєстрували спалах вірусного гепатиту А. Епідемії немає. Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України.

Захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них 6 дітей. Хворих госпіталізували до Миколаївської обласної інфекційної лікарні та Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Троє людей від госпіталізації відмовились.

У більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в 1 дитини – форма перебігу важка. В стаціонарі залишаються 35 людей.

Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають.

За 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А, показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів. Здебільшого спалахи були пов’язані з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А.