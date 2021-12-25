У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється
У Харкові спалахнула пожежа у двоповерховій торговельно-складській будівлі
У Харкові на вулиці Тюрінська сьогодні вночі спалахнула пожежа у двоповерховому складі. Рятувальники борються з вогнем вже вісім годин. Про це повідомляє пресцентр Державна служба україни з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про пожежу надійшло 25 грудня о 01:54 ночі. Вогонь спалахнув у двоповерховій торговельно-складській будівлі приватного підприємця за адресою: м. Харків, вул. Тюрінська 80. Після чого до місця події було направлено підрозділи рятувальників на двох автоцистернах.
Стало відомо, що спалахнули офісні та торговельні приміщення двоповерхової будівлі, а також впритул розташовані дерев'яні прибудови та господарчі споруди.
«Загальна площа пожежі склала близько 500 кв. м. До місця події направлені додаткові сили та засоби», – уточнюють в повідомленні.
На місці пожежі працює 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу рятувальної служби.
Пожежу локалізували о 05:15. Наразі триває її ліквідація.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
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