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    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)

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    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється - У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється

    фото: Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій

    У Харкові спалахнула пожежа у двоповерховій торговельно-складській будівлі

    У Харкові на вулиці Тюрінська сьогодні вночі спалахнула пожежа у двоповерховому складі. Рятувальники борються з вогнем вже вісім годин. Про це повідомляє пресцентр Державна служба україни з надзвичайних ситуацій.

    Повідомлення про пожежу надійшло 25 грудня о 01:54 ночі. Вогонь спалахнув у двоповерховій торговельно-складській будівлі приватного підприємця за адресою: м. Харків, вул. Тюрінська 80. Після чого до місця події було направлено підрозділи рятувальників на двох автоцистернах.

    Стало відомо, що спалахнули офісні та торговельні приміщення двоповерхової будівлі, а також впритул розташовані дерев'яні прибудови та господарчі споруди.

    «Загальна площа пожежі склала близько 500 кв. м. До місця події направлені додаткові сили та засоби», – уточнюють в повідомленні.

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    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)
    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)

    На місці пожежі працює 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу рятувальної служби.

    Пожежу локалізували о 05:15. Наразі триває її ліквідація.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    До слова, у селі Веселий Кут Кіровоградської області в будівлі психоневрологічного інтернату вночі 25 грудня виникла пожежа. Обійшлося без жертв та постраждалих.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 35-А у Деснянському районі столиці.

    Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.

    23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.

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    Теги: Харків пожежа державна служба рятувальники
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    У Харкові вже вісім годин гасять пожежу на торговельних складах (фото)