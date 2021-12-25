На Кіровоградщині горів інтернат: обійшлося без постраждалих
Для гасіння полум'я пожежниками залучалося три одиниці техніки
У селі Веселий Кут Кіровоградської області в будівлі психоневрологічного інтернату вночі 25 грудня виникла пожежа. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«25 грудня вночі у с. Веселий Кут Новоукраїнського району в цокольному поверсі трьохповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа. Персоналом об’єкту до прибуття підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1,5 кв. м. та виведено на свіже повітря 131 особу», – йдеться у повідомленні.
Пожежа спалахнула близько 3 год ночі. Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
Для гасіння полум'я пожежниками залучалося 10 осіб та три одиниці техніки.
Нагадаємо, у п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 35-А у Деснянському районі столиці.
Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.
23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.