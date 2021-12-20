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    Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)

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    У місті Кам'янське на Дніпропетровщині після вибуху згоріли дві квартири - Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)
    У місті Кам'янське на Дніпропетровщині після вибуху згоріли дві квартири
    фото: ДСНС

    Через вибух у квартирі постраждав чоловік

    На Дніпропетровщині у місті Кам'янське у квартирі багатоповерхівки на вулиці Ніжинській вибухнув газ. За повідомленням головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, після вибуху у двох квартирах почалася пожежа

    «20 грудня о 16:45 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Ніжинській Заводського району міста Кам’янське», – повідомили рятувальники.

    Вибухом пошкоджено вікна та двері у квартирі №15, зруйновано міжкімнатні перестінки у квартирі №15 та між квартирами №15 і №16.

    Також було виявлено тріщини та деформацію міжповерхової плити перекриття у квартирі № 19 на п'ятому поверсі. Пожежа знищила та пошкодила майно у вартирах №15 та №16.

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    Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)
    Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)
    Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)
    Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)
    Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)

    Внаслідок вибуху та пожежі опіки 50% тіла отримав 27-річний чоловік.

    Від газопостачання повністю відключено перший під’їзд будинку (квартири 1-20).

    Минулого тижня у Львові у багатоповерхівці стався вибух. Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    Нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

    Також у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири опинився у лікарні.

    Теги: пожежа вибух газ ДСНС рятувальники Дніпропетровщина
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    Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)