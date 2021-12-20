Вибух газу знищив дві квартири у Кам’янському (фото,відео)

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині після вибуху згоріли дві квартири

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині після вибуху згоріли дві квартири

Через вибух у квартирі постраждав чоловік

На Дніпропетровщині у місті Кам'янське у квартирі багатоповерхівки на вулиці Ніжинській вибухнув газ. За повідомленням головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, після вибуху у двох квартирах почалася пожежа

«20 грудня о 16:45 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Ніжинській Заводського району міста Кам’янське», – повідомили рятувальники.

Вибухом пошкоджено вікна та двері у квартирі №15, зруйновано міжкімнатні перестінки у квартирі №15 та між квартирами №15 і №16.

Також було виявлено тріщини та деформацію міжповерхової плити перекриття у квартирі № 19 на п'ятому поверсі. Пожежа знищила та пошкодила майно у вартирах №15 та №16.

Внаслідок вибуху та пожежі опіки 50% тіла отримав 27-річний чоловік.

Від газопостачання повністю відключено перший під’їзд будинку (квартири 1-20).

Минулого тижня у Львові у багатоповерхівці стався вибух. Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

Також у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири опинився у лікарні.