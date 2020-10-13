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    Масштабна пожежа на горі Кіліманджаро потрапила на відео

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    Масштабна пожежа на горі Кіліманджаро потрапила на відео

    Ліквідувати пожежу допомагають місцеві жителі і волонтери

    На горі Кіліманджаро в Танзанії третій день намагаються згасити сильну пожежу. Про це повідомляється в акаунті Національних парків Танзанії в Twitter.

    Вогонь поширився на територію національного парку, його можна було побачити з відстані в десятки кілометрів. На відео, знятих з місця подій, видно сильне полум'я і стовп диму.

    Варто зазначити, що полум'я майже все загасили, але роботи ще тривають. Ліквідувати пожежу допомагають місцеві жителі і волонтери.

    пожежа
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