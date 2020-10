Масштабна пожежа на горі Кіліманджаро потрапила на відео

Ліквідувати пожежу допомагають місцеві жителі і волонтери

На горі Кіліманджаро в Танзанії третій день намагаються згасити сильну пожежу. Про це повідомляється в акаунті Національних парків Танзанії в Twitter.

Вогонь поширився на територію національного парку, його можна було побачити з відстані в десятки кілометрів. На відео, знятих з місця подій, видно сильне полум'я і стовп диму.

This is really sad please send your prays and loving thoughts to the rainforest of #Kilimanjaro pic.twitter.com/aCXdEMs9tA