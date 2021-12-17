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    У Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких»

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    Пожежа спалахнула&nbsp;в гаражі Центральної обласної диспетчерської станції&nbsp;швидкої медичної допомоги у Краматорську&nbsp; - У Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких»
    Пожежа спалахнула в гаражі Центральної обласної диспетчерської станції швидкої медичної допомоги у Краматорську 
    фото: dn.npu.gov.ua

    Всіх працівників станції було евакуйовано

    На території Центральної обласної диспетчерської станції швидкої медичної допомоги у Краматорську сталася пожежа. Внаслідок інциденту пошкоджено 10 одиниць автотранспорту, повідомляє Нацполіція.

    Зазначається, що вранці 17 грудня до чергової частини Краматорської поліції надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської станції.

    На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Всіх працівників станції було евакуйовано.

    Попередньо встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджено 10 автомобілів «швидкої допомоги». Наразі встановлюється причина її виникнення.

    «Після отримання офіційних висновків від ДСНС події буде надано правову кваліфікацію», – резюмували у поліції.

    До слова, сьогодні сталася пожежа у Миколаєві: жителів багатоповерхівки довелося евакуювати (фото, відео). Вогнеборці евакуювали 25 мешканців під'їзду, ще шість людей виведено на свіже повітря в рятувальних комплектах. Попередня причина загоряння – коротке замикання електромережі.

    До слова, під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік.

    Також у Києві під час пожежі вщент вигоріла квартира, рятувальники евакуювали людей з будинку.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДСНС Донеччина лікарня автомобіль рятувальники
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    У Краматорську сталася пожежа в медзакладі: згоріло 10 «швидких»