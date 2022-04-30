У Херсоні чутні вибухи

Мешканцям слід перебувати в укриттях

Уночі, 30 квітня, мешканці міста Херсон повідомили про вибухи у місті.

Офіційної інформації щодо того, що саме відбувається, наразі немає.

Наразі у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

У разі оголошення повітряної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.

Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів. Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона.

Також увечері стало відомо, що у Запоріжжі чутні вибухи.

До слова, 28 квітня рашисти влаштували провокацію у Херсоні. Російські окупанти обстріляли один із мікрорайонів Херсона.

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