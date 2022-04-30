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    Події в Україні

    У Херсоні чутні вибухи

    В тимчасово окупованому місті лунають гучні звуки - У Херсоні чутні вибухи
    В тимчасово окупованому місті лунають гучні звуки
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям слід перебувати в укриттях

    Уночі, 30 квітня, мешканці міста Херсон повідомили про вибухи у місті.

    Офіційної інформації щодо того, що саме відбувається, наразі немає.

    Наразі у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

    У разі оголошення повітряної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.

    Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів. Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона.

    Також увечері стало відомо, що у Запоріжжі чутні вибухи.

    До слова, 28 квітня рашисти влаштували провокацію у Херсоні. Російські окупанти обстріляли один із мікрорайонів Херсона.

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    Теги: росія окупанти війна укриття Україна Херсон влада окупація #stoprussia
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    У Херсоні чутні вибухи