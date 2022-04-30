У Херсоні чутні вибухи
Мешканцям слід перебувати в укриттях
Уночі, 30 квітня, мешканці міста Херсон повідомили про вибухи у місті.
Офіційної інформації щодо того, що саме відбувається, наразі немає.
Наразі у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.
У разі оголошення повітряної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.
Нагадуємо, влада просить не публікувати в мережі фото та відео вибухів. Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона.
Також увечері стало відомо, що у Запоріжжі чутні вибухи.
До слова, 28 квітня рашисти влаштували провокацію у Херсоні. Російські окупанти обстріляли один із мікрорайонів Херсона.