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    Події в Україні

    У Запоріжжі лунають вибухи

    Мешканці, залишайтеся в укриттях! - У Запоріжжі лунають вибухи
    Мешканці, залишайтеся в укриттях!
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Наразі невідомо, що саме сталося в місті

    Увечері 29 квітня мешканці Запоріжжя у соцмережах повідомили, що в місті чутні вибухи.

    Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.

    Нагадуємо, за жодних обставин не фотографуйте і не знімайте відео «прильотів», якщо такі є!

    Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона.

    У разі оголошення повстяної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.

    Як відомо, учора рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину.

    Також стало відомо, що на Запоріжжі тривають бої: де найгарячіше.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі лунають вибухи