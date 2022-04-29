У Запоріжжі лунають вибухи
Наразі невідомо, що саме сталося в місті
Увечері 29 квітня мешканці Запоріжжя у соцмережах повідомили, що в місті чутні вибухи.
Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.
Нагадуємо, за жодних обставин не фотографуйте і не знімайте відео «прильотів», якщо такі є!
Пам'ятайте, що може працювати протиповітряна оборона.
У разі оголошення повстяної тривоги – пройдіть в укриття і залишайтеся там до сигналу відбою.
Як відомо, учора рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину.
Також стало відомо, що на Запоріжжі тривають бої: де найгарячіше.