Кремлівська телепропагандистка-утікачка розкритикувала санкції проти Росії

Колишня російська телепропагандистка Жанна Агалакова розкритикувала санкції проти Росії, запроваджені через повномасштабну війну проти України, і заявила, що Захід теж винен у цій війні

Журналістка російського «Першого каналу» Жанна Агалакова зізналася, як працювала на пропагандистську машину Кремля

Колишня працівниця головного пропагандистського телеканалу Росії незадоволена тотальними західними санкціями проти Росії. Про це вона заявила на пресконференції в Парижі, куди утекла з Москви.

На думку Агалакової, журналісти, які працювали на російські пропагандистські ЗМІ під час війни проти України, починаючи з 2014 року, є лише «заручниками», а не співучасниками злочинів Кремля.

Тому, заявила журналістка-утікачка, «килимові санкції» Заходу проти Росії є несправедливими, оскільки вони, мовляв, вдарили по середньому класу, а не по політичній еліті. Більш того, Агалакова заявила, що Захід теж винен у тій повномасштабній війні, яку Росія розпочала 24 лютого на території України. Колишня працівниця «Першого каналу» також згадала випадки звільнення громадян Росії із західних театрів та інших організацій, заявивши, що такі кроки не є коректними.

«Я знаю, що в Росії мене звинуватять у тому, що я шпигун – але я не працюю ні на кого. Крім своєї країни», – запевнила Жанна Агалакова, не уточнюючи, що саме вона мала на увазі під «країною», суспільство чи державні структури.

Разом з тим, журналістка розповіла, як вона під час вторгнення Росії в Крим та Донбас 2014 року працювала у Сполучених Штатах і маніпулювала інформацією, аби демонструвати російським телеглядачам лише негативні сторінки життя в США. Агалакова заявила, що ніколи не брехала, але її нібито правдиву інформацію міксували так, що це ставало брехнею.

Також росіянка розповіла, що спочатку працювала у Парижі, куди приїхала, взагалі не знаючи французької мови. «Я сказала, що знаю мову, але (до від’їзду – ред.) взяла усього чотири уроки французької», – відверто зізналася Агалакова.

Нагадаємо, що наприкінці третього тижня війни в Україні під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському «Першому каналі» у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась жінка з антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть».

Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!». Кадри зі студії перервали сюжетом, а особу з плакатом, за даними російських ЗМІ, відправили у чергову частину телецентру Останкіно.

Цією особою виявилася працівниця каналу Марія Овсяннікова, яку суд пізніше засудив за цей демарш усього лиш до штрафу розміром 30 тис. рублів.

В українському сегменті соцмереж піддали сумніву щирість вчинку Овсяннікову, зважаючи на мізерність її покарання порівняно із рішеннями судів щодо інших антикремлівських протестувальників. Дехто із блогерів навіть заявив, що в Росії давно немає прямих ефірів на телебаченні, а ця витівка журналістки була не більш, ніж зрежисованим вчинком.