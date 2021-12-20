Папа Римський назвав домашнє насильство проти жінок «майже сатанинським»

«Кількість жінок, які зазнають побиття та знущань у своїх будинках, навіть з боку їхніх чоловіків, дуже, дуже велика», – сказав понтифік

Папа Римський Фрациск засудив домашнє насильство проти жінок і назвав його «майже сатанинським», пише The Guardian.

Видання зазначає, що це один із найсильніших виразів, які Папа Римський використовував для засудження такого насильства. Цей коментар Франциск зробив у неділю, 19 грудня, під час програми в італійській мережі TG5, де він розмовляв з трьома жінками та чоловіком, які пережили такий досвід.

«Кількість жінок, які зазнають побиття та знущань у своїх будинках, навіть з боку їхніх чоловіків, дуже, дуже велика», – сказав понтифік, відповідаючи на запитання жінки на ім'я Джованна, яка стала жертвою домашнього насильства.

«Проблема в тому, що для мене це щось майже сатанинське, тому що це зловживання силою проти людини, яка не може захистити себе, яка може лише (спробувати, – ред.) заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо». – сказав Франциск.

Нагадаємо, на днях Папа Римський висловив підтримку Україні. До слова, Епіфаній натякнув, що Папа Римський мав би погодити свій візит із ним.

Раніше у Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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