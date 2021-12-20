Марновірство, якого нам слід уникати
Як класично вживається слово «крайній»
Про «крайній раз»
Ніби певна пошесть, в мові поширилося вживання слова «крайній» замість «останній».
Можливо я помиляюся, але рушієм для цього є забобон. Ніби якщо сказати «на нашій останній зустрічі ми говорили…», то вона буде справді «останньою» в сенсі «вже більше ніколи не зустрінемося».
Однак, по перше, забобони – це гріх. Це марновірство, якого слід уникати. Це як вірити, що на нас може вплинути чорна кішка, пусті відра або обід на кутку стола.
По друге, вживання слова «крайній» у не властивому значенні – спотворює мову.
І третє – забобон насправді доволі дивний з логічної точки зору, бо коли іменувати зустріч «крайньою», то хіба цим так само не можна «покласти край» спілкуванню, як і назвавши її «останньою»?
Ось як класично вживається слово «крайній»:
- Кембриджський словник англійської мови обрав слово 2021 року – ним стало слово Perseverance, що перекладається як наполегливість, стійкість, впертість.
- Оксфордський словник 1 листопада словом року обрав слово Vax – вакцина, вакцинація, вакцинувати. Укладачі кажуть, що упродовж 2021 року його вживали у 72 рази частіше, аніж у 2020, і воно якнайкраще передає атмосферу року, що минає.
- словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року.
- Також, словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав коронавірус словом 2020 року.
Джерело: блог Єпископа Євстратія