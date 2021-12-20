Марновірство, якого нам слід уникати

Як класично вживається слово «крайній»

Про «крайній раз»

Ніби певна пошесть, в мові поширилося вживання слова «крайній» замість «останній».

Можливо я помиляюся, але рушієм для цього є забобон. Ніби якщо сказати «на нашій останній зустрічі ми говорили…», то вона буде справді «останньою» в сенсі «вже більше ніколи не зустрінемося».

Однак, по перше, забобони – це гріх. Це марновірство, якого слід уникати. Це як вірити, що на нас може вплинути чорна кішка, пусті відра або обід на кутку стола.

По друге, вживання слова «крайній» у не властивому значенні – спотворює мову.

І третє – забобон насправді доволі дивний з логічної точки зору, бо коли іменувати зустріч «крайньою», то хіба цим так само не можна «покласти край» спілкуванню, як і назвавши її «останньою»?

Ось як класично вживається слово «крайній»:

Вживання слова крайній

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Джерело: блог Єпископа Євстратія

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