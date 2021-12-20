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    Думки вголос

    Марновірство, якого нам слід уникати

    Забобони &ndash; це гріх - Марновірство, якого нам слід уникати
    Забобони – це гріх
    фото: facebook.com/yevstr

    Як класично вживається слово «крайній»

    Про «крайній раз»

    Ніби певна пошесть, в мові поширилося вживання слова «крайній» замість «останній».

    Можливо я помиляюся, але рушієм для цього є забобон. Ніби якщо сказати «на нашій останній зустрічі ми говорили…», то вона буде справді «останньою» в сенсі «вже більше ніколи не зустрінемося».

    Однак, по перше, забобони – це гріх. Це марновірство, якого слід уникати. Це як вірити, що на нас може вплинути чорна кішка, пусті відра або обід на кутку стола.

    По друге, вживання слова «крайній» у не властивому значенні – спотворює мову.

    І третє – забобон насправді доволі дивний з логічної точки зору, бо коли іменувати зустріч «крайньою», то хіба цим так само не можна «покласти край» спілкуванню, як і назвавши її «останньою»?

    Ось як класично вживається слово «крайній»:

    Вживання слова крайній
    Вживання слова крайній

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    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: церква українська мова словник
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    Марновірство, якого нам слід уникати