Епіфаній розповів про суди з московською церквою: відбувається певний тиск
Через судову тяганину процес переходу парафій сповільнився
Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ майже завжди перемагає в судах УПЦ Московського патріархату. Але через судову тяганину процес переходу парафій сповільнився. Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, УПЦ МП намагається оскаржувати рішення судів на користь ПЦУ.
«Це погіршило в останній час переходи. Бо відбувається певний тиск, юридична зараз боротьба в судах. Хоча ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату. Вони намагаються оскаржити. Але якщо громада вирішила, то будь-який суд ніколи не зможе заборонити чи скасувати рішення цієї громади. Якщо вона хоче бути в українській церкві, вона має це право, згідно з Конституцією, українськими законами», — сказав Епіфаній.
Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква. Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує. У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві. За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України. До слова, нещодавно Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу. Крім того, Московська церква згадала Сатану через Томос і пообіцяла Порошенку пекло. Також нагадаємо, що Православна Церква України нагадала про головні свята грудня.
Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.
Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.
У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.
За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.
До слова, нещодавно Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу. Крім того, Московська церква згадала Сатану через Томос і пообіцяла Порошенку пекло.
Також нагадаємо, що Православна Церква України нагадала про головні свята грудня.