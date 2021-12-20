Епіфаній розповів про суди з московською церквою: відбувається певний тиск

Епіфаній заявив, що ПЦУ виграє майже 100% судів у Московського патріархату

Через судову тяганину процес переходу парафій сповільнився

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ майже завжди перемагає в судах УПЦ Московського патріархату. Але через судову тяганину процес переходу парафій сповільнився. Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, УПЦ МП намагається оскаржувати рішення судів на користь ПЦУ.

«Це погіршило в останній час переходи. Бо відбувається певний тиск, юридична зараз боротьба в судах. Хоча ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату. Вони намагаються оскаржити. Але якщо громада вирішила, то будь-який суд ніколи не зможе заборонити чи скасувати рішення цієї громади. Якщо вона хоче бути в українській церкві, вона має це право, згідно з Конституцією, українськими законами», — сказав Епіфаній.