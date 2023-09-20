Росія атакувала авто шведських журналістів. МЗС України відреагувало

Під час атаки було повністю знищено автомобіль представників преси та знімальне обладнання

Співробітники TV4 планували записати сюжет про український контрнаступ

Команда шведського телеканалу TV4, що працює в Україні, зазнала атаки російського ударного безпілотника у Запорізькій області. Про це повідомили на сайті телеканалу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок атаки український продюсер Олександр Павлов дістав легкі поранення, а також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4.

Репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек не постраждали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атака відбулася на Запоріжжі у вівторок об 11:30 ранку, коли Фредрікссон і Здольсек вийшли зі свого автомобіля. Під час нападу було повністю знищено автомобіль представників преси та знімальне обладнання.

Попередньо, співробітники TV4 планували записати сюжет про український контрнаступ. Поїздка в цей район була спланована і організована місцевим управлінням поліції.

Українське МЗС вже відреагувало на інцидент.

«Ми рішуче засуджуємо атаку безпілотників Росії екіпаж телеканалу TV4 в Запорізькій області. Український продюсер отримав невеликі травми, а репортер і фотограф дивом не постраждали. Усі мали чіткі позначки «Press». Це ще один військовий злочин Росії проти журналістів», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.