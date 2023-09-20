Росія атакувала авто шведських журналістів. МЗС України відреагувало
Співробітники TV4 планували записати сюжет про український контрнаступ
Команда шведського телеканалу TV4, що працює в Україні, зазнала атаки російського ударного безпілотника у Запорізькій області. Про це повідомили на сайті телеканалу.
Внаслідок атаки український продюсер Олександр Павлов дістав легкі поранення, а також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4.
Репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек не постраждали.
Атака відбулася на Запоріжжі у вівторок об 11:30 ранку, коли Фредрікссон і Здольсек вийшли зі свого автомобіля. Під час нападу було повністю знищено автомобіль представників преси та знімальне обладнання.
Попередньо, співробітники TV4 планували записати сюжет про український контрнаступ. Поїздка в цей район була спланована і організована місцевим управлінням поліції.
Українське МЗС вже відреагувало на інцидент.
«Ми рішуче засуджуємо атаку безпілотників Росії екіпаж телеканалу TV4 в Запорізькій області. Український продюсер отримав невеликі травми, а репортер і фотограф дивом не постраждали. Усі мали чіткі позначки «Press». Це ще один військовий злочин Росії проти журналістів», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.
Нагадаємо, триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
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