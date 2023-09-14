Верховний суд завершив розгляд справи Черновецького проти журналістів
Ексмер хотів отримати компенсацію «за моральні страждання» у розмірі 2 млн грн
Касаційна палата Верховного Суду поставила крапку у позові колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького до українського видання «Дзеркало тижня». Про це йдеться в постанові Верховного суду, розміщеній у Єдиному реєстрі судових справ.
Ексмеру відмовили у задоволенні скарги, за яку він хотів отримати компенсацію «за моральні страждання» у розмірі 2 млн грн. Черновецький стверджував, що нібито інформація щодо його особи, розміщена у матеріалах видання, недостовірна й така, що порочить честь, гідність і ділову репутацію колишнього політика.
«Рішенням Печерського районного суду м. Києва позов залишено без задоволення. На момент поширення вказаної інформації позивач був депутатом Київської міської ради. Оскільки позивач є публічною особою, то межа допустимої критики по відношенню до позивача, як до публічної особи, може бути висловлена в значно гострішій формі, ніж по відношенню до звичайного громадянина, а застосування певних словосполучень в контексті розповсюдженої інформації не можна сприймати як твердження про вчинення конкретної дії, яка підпадає під ознаки кримінального правопорушення», – йдеться у постанові.
У поточному позові Касаційна палата стягнула з Черновецького на користь журналіста 7 тисяч грн, які той які той витратив на професійну правничу допомогу в касаційному суді.
У редакції видання прокоментували рішення суду, наголосивши, що уважно стежили за подіями в столиці під час каденції позивача Черновецького.
«Редакція продовжує відстоювати у судовому порядку захист прав своїх журналістів на вільне вираження думок авторів у власних матеріалах. Окремо дякуємо громадській організації «Платформа прав людини» за юридичний супровід цих справ», – зазначили у «Дзеркалі тижня».
Нагадаємо, ексмер Києва Черновецький зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він переконаний, що війни між Україною та Росією «ніколи не було й буде».
Як повідомлялося, Черновецькому оголосили підозру за заклики до зміни територіальних кордонів. На наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи, ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.
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