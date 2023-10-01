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Мер Харкова анонсував будівництво першої підземної школи в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мер Харкова анонсував будівництво першої підземної школи в Україні
Укриття надасть змогу продовжувати очно навчатись тисячам дітей навіть під час ракетних загроз
фото з відкритих джерел

Школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд

У Харкові побудують першу в Україні підземну школу. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.

Мер Харкова додав, що укриття надасть змогу продовжувати очно навчатись тисячам дітей навіть під час ракетних загроз. Раніше Терехов казав, що одна школа буде розрахована на 450 дітей і знаходитиметься в Індустріальному районі міста.

Нагадаємо, з вересня у Харкові працюють класи, які розташували прямо на станціях метрополітену. Школярі комбінують онлайн та офлайн навчання.

До слова, триває 585-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Теги: війна школа школярі Харків Ігор Терехов

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