У Харкові сталася масштабна пожежа у супермаркеті (фото)

Рятувальники евакуювали 30 осіб

У середу, 18 жовтня, у Харкові трапилася пожежа в одному із супермаркетів міста. Рятувальники евакуювали 30 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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«О 18:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному із супермаркетів міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв. м та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв. м.

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«Рятувальники евакуювали 30 осіб. Попередньо постраждалих немає. Вже о 19:00 пожежу було локалізовано, зараз триває ліквідація», – додали у ДСНС.

Нагадаємо, 7 жовтня, в житловому будинку в селі Верхівка на Вінниччині сталася пожежа. На момент виникнення загоряння в квартирі було шість дітей, двоє з яких померли.