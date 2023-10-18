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У Харкові сталася масштабна пожежа у супермаркеті (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Харкові сталася масштабна пожежа у супермаркеті (фото)
фото: ДСНС

Рятувальники евакуювали 30 осіб

У середу, 18 жовтня, у Харкові трапилася пожежа в одному із супермаркетів міста. Рятувальники евакуювали 30 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«О 18:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному із супермаркетів міста», – йдеться у повідомленні.

У Харкові сталася масштабна пожежа у супермаркеті (фото) фото 1
У Харкові сталася масштабна пожежа у супермаркеті (фото) фото 2

Зазначається, що по прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв. м та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв. м.

«Рятувальники евакуювали 30 осіб. Попередньо постраждалих немає. Вже о 19:00 пожежу було локалізовано, зараз триває ліквідація», – додали у ДСНС.

Нагадаємо, 7 жовтня, в житловому будинку в селі Верхівка на Вінниччині сталася пожежа. На момент виникнення загоряння в квартирі було шість дітей, двоє з яких померли.

Теги: Харків пожежа ДСНС

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