Пожежа на Вінниччині: загинули маленькі діти

Через пожеж померли діти 2020 та 2023 року народження

Двоє дітей загинуло під час пожежі, ще трьох врятували

7 жовтня, в житловому будинку в селі Верхівка на Вінниччині сталася пожежа. На момент виникнення загоряння в квартирі було шість дітей, двоє з яких померли. Про це розповіли в ДСНС.

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«Близько 17 години надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Верхівка, що на Вінниччині. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа сталася у квартирі на другому поверсі, двоповерхового житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

В одній із кімнат помешкання бійці ДСНС виявили двох маленьких дітей без ознак життя. Загиблими виявилися два брати 2023 та 2020 року народження.

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Згодом з'ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі було шість дітей. Дванадцятирічна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно. Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, за допомогою драбини врятував сусід. Він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей.

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фото: Нацполіція

Причину пожежі ще встановлюють.

Нагадаємо, у Львові зранку 5 жовтня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі. Минулося без постраждалих, однак автобус був знищений вогнем.

Раніше повідомлялося, що львів'янин вистрибнув із четвертого поверху палаючого будинку і вижив.