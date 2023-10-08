Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пожежа на Вінниччині: загинули маленькі діти

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Пожежа на Вінниччині: загинули маленькі діти
Через пожеж померли діти 2020 та 2023 року народження
фото: ДСНС

Двоє дітей загинуло під час пожежі, ще трьох врятували

7 жовтня, в житловому будинку в селі Верхівка на Вінниччині сталася пожежа. На момент виникнення загоряння в квартирі було шість дітей, двоє з яких померли. Про це розповіли в ДСНС.

«Близько 17 години надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Верхівка, що на Вінниччині. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа сталася у квартирі на другому поверсі, двоповерхового житлового будинку», – йдеться в повідомленні.  

Пожежа на Вінниччині: загинули маленькі діти фото 1

В одній із кімнат помешкання бійці ДСНС виявили двох маленьких дітей без ознак життя. Загиблими виявилися два брати 2023 та 2020 року народження.

Згодом з'ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі було шість дітей. Дванадцятирічна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно. Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, за допомогою драбини врятував сусід. Він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей.

4 фото
На весь екран
фото: Нацполіція

Причину пожежі ще встановлюють.

Нагадаємо, у Львові зранку 5 жовтня спалахнула пожежа у рейсовому автобусі. Минулося без постраждалих, однак автобус був знищений вогнем. 

Раніше повідомлялося, що львів'янин вистрибнув із четвертого поверху палаючого будинку і вижив.

Теги: Вінниччина рятувальники пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Байден виступив з екстреною промовою після нападу на Ізраїль
Байден виступив з екстреною промовою після нападу на Ізраїль
У декількох містах Криму пролунали вибухи
У декількох містах Криму пролунали вибухи
Росіяни скинули авіабомбу на Костирку: є поранений
Росіяни скинули авіабомбу на Костирку: є поранений
У Тернополі люди в формі силоміць затягли чоловіка в бус, військкомат відреагував
У Тернополі люди в формі силоміць затягли чоловіка в бус, військкомат відреагував
Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський
Одна українка могла загинути в Ізраїлі, триває пошук ще двох людей, – Зеленський
Ворог намагався відновити втрачені позиції на Шахтарському напрямку – Генштаб
Ворог намагався відновити втрачені позиції на Шахтарському напрямку – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
145K
ХАМАС зробив подарунок на день народження Путіна
55K
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
55K
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
27K
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
25K
Війна в Ізраїлі. Москва потирає руки

Новини

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Вчора, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Вчора, 10:54
Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Вчора, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Вчора, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Вчора, 05:51

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту