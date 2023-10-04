Рятувальники у Хорватії пів доби гасять велику пожежу на заводі (відео)

Температура настільки висока, що обладнання рятувальників плавиться

У хорватському місті Осієк спалахнула величезна пожежа на складі з переробки пластику. На даний момент відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє HRT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожежа спалахнула вранці на складі заводського комплексу і швидко поширилася на майже все підприємство, піднявши густий темний дим у повітря.

Місцева влада закликала жителів залишатися вдома та тримати вікна зачиненими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники продовжують гасіння вогню, скаржачись на велику кількість пластику на підприємстві, так як це ускладнює боротьбу з полум'ям.

За словами заступника голови місцевої пожежної частини Бориса Банжана, «температура настільки висока, що наше обладнання плавиться».

На даний момент комплекс гасять 180 пожежників на 82 пожежних машинах. Також був задіяний робот цивільного захисту, коли стало відомо, що в ході гасіння пожежі постраждали троє пожежників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі.