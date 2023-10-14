Під окупованим Іловайськом сталася масштабна пожежа на газогоні (відео)

Про пожежу повідомили близько 22:40, станом на 23:50 пожежа тримається такою ж сильною

У ніч проти 13 жовтня, в окупованому Кутейникове Донецької області сталася масштабна пожежа на газогоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Про пожежу повідомили близько 22:40, станом на 23:50 пожежа тримається такою ж сильною. Місцеві Telegram-каналам зазначають, що від жару у них «ледь не луснули стекла в машині».

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, повідомлялося про пожежу.

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Нагадаємо, 7 жовтня, в житловому будинку в селі Верхівка на Вінниччині сталася пожежа. На момент виникнення загоряння в квартирі було шість дітей, двоє з яких померли.

До слова, у хорватському місті Осієк спалахнула величезна пожежа на складі з переробки пластику.

Пожежа спалахнула вранці на складі заводського комплексу і швидко поширилася на майже все підприємство, піднявши густий темний дим у повітря.

Рятувальники у Хорватії пів доби гасили велику пожежу на заводі.