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Як українські воїни знищують російських десантників на Херсонщині (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як українські воїни знищують російських десантників на Херсонщині (відео)
ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів
фото: скріншот з відео

Збройні сили України продовжують звільняти українську землю від російських загарбників

Українські воїни ведуть успішну наступальну операцію на херсонському напрямку. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Росіянам не вдалось втекти від обстрілів.

«Воїни ССО України спалили російських десантників! На херсонському напрямку оператори тактичної групи ССО двома влучними пострілами вщент знищили дві російські БМД разом із десантом всередині. Під час атаки частина росіян намагалася втекти, але це їм не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. 

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Теги: ЗСУ росія Херсонщина війна

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