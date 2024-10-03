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У Києві лунають вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві лунають вибухи
фото з відкритих джерел

У місті працює ППО

В ніч на 3 жовтня у Києві було чутно звуки вибухів. Відомо, що у повітряному просторі зафіксовано дрони, по яким працює ППО. Про це повідомляє «Суспільне Новини».

«У Києві було чутно звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти», – йдеться у повідомленні о 02:20.

Зазначимо, що близько двох годин тому у Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що загроза застосування ударних БпЛА по Києву залишається. По ним працює ППО.

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) знову повідомили, що в області працює ППО.

Українців закликали в жодному разі не робити фото та відеофіксацію роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Нагадаємо, у Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку.

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Теги: Київ тривога

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