Три райони міста на дві доби залишаться без газу: адреси
Фахівці будуть проводити заміну обладнання
Протягом кількох днів газ буде відсутній у будинках Шевченківського, Подільського та Оболонського районів. Мешканців будинків фахівці просять перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Про це повідомила пресслужба «Київгазу».
У зв’язку з проведенням планових робіт із заміни обладнання, 26 вересня з 9:00 по 27 вересня 18:00 розподіл газу буде тимчасово припинено.
Подільський район:
- вул. Олексія Терьохіна, 7
- вул. Кирилівська, 103
- вул. Копилівська, 69, 38, 1/7
- вул. Сирецька, 33, 25А, 37
- пров. Бондарський, 3
- вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
- вул. Олени Теліги, 12Б
- пров. Рясний, 17, 24
Шевченківський район:
- вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
- вул. Дорогожицька, 20
- вул. Ольжича, 25
- вул. Володимира Сальського, 19, 4
- вул. Бакинська, 30, 6/2, 22
- вул. Максима Берлінського, 12
- вул. Вавілових, 3, 10
- вул. Щусєва, 29/5
- вул. Олешківська, 8/1
Оболонський район:
- просп. Степани Бандери, 11
Київгаз просить мешканців вказаних будинків перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.
Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.
А також надати представникам АТ «Київгаз» безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків.
Раніше повідомлялося, що столичний автобус № 7, який ходить з Львівської площі до Центрального вокзалу, 24 та 27 вересня мінятиме маршрут. Зміни у русі пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків на вул. Бульварно-Кудрявській.
Коментарі — 0