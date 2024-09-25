Три райони міста на дві доби залишаться без газу: адреси

Фахівці будуть проводити заміну обладнання

Протягом кількох днів газ буде відсутній у будинках Шевченківського, Подільського та Оболонського районів. Мешканців будинків фахівці просять перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Про це повідомила пресслужба «Київгазу».

У зв’язку з проведенням планових робіт із заміни обладнання, 26 вересня з 9:00 по 27 вересня 18:00 розподіл газу буде тимчасово припинено.

Подільський район:

вул. Олексія Терьохіна, 7

вул. Кирилівська, 103

вул. Копилівська, 69, 38, 1/7

вул. Сирецька, 33, 25А, 37

пров. Бондарський, 3

вул. Петропавлівська, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37

вул. Олени Теліги, 12Б

пров. Рясний, 17, 24

Шевченківський район:

вул. Ризька, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А

вул. Дорогожицька, 20

вул. Ольжича, 25

вул. Володимира Сальського, 19, 4

вул. Бакинська, 30, 6/2, 22

вул. Максима Берлінського, 12

вул. Вавілових, 3, 10

вул. Щусєва, 29/5

вул. Олешківська, 8/1

Оболонський район:

просп. Степани Бандери, 11

Київгаз просить мешканців вказаних будинків перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.

Відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.

А також надати представникам АТ «Київгаз» безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків.

Раніше повідомлялося, що столичний автобус № 7, який ходить з Львівської площі до Центрального вокзалу, 24 та 27 вересня мінятиме маршрут. Зміни у русі пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків на вул. Бульварно-Кудрявській.