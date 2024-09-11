Кличко повідомив, коли повноцінно запрацює синя гілка метро

Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» - «Либідська» завершені

За словами мера, увесь комплекс робіт тривав д'евять місяців

У Києві завершено девятимісячний ремонт тунелю метро між станціями метро «Деміївська» і «Либідська». 12 вересня відновиться повноцінний рух поїздів на синій лінії підземки «Героїв Дніпра» – «Теремки». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» – «Либідська» завершені. У четверг, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» – «Теремки», – написав Кличко у Telegram.

За словами мера, увесь комплекс робіт тривав д'евять місяців.

«За цей час підготовули будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів», – розповів він.

«Перегінний тунель між «Деміївською» – «Либідською» розташований у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї», – додав мер.

«Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості», – повідомив Кличко.

З його слів, паралельно з відновлювальними роботами були проведені експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації.

«Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю», – наголосив Кличко.

Мер Києва додав, що проведеними лабораторними дослідженнями підтверджено грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд. Мер додав, що для запуску першого пробного поїзда було здійснено комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій тунелю з новою частиною тунелю та ділянок, які посилили.

Ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня. Зокрема, рух поїздів між станціями буде відновлено до 15 вересня.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт.