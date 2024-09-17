Битва за Протасів Яр: Київрада збирається розглянути два проєкти

У 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного

Депутатів Київради активісти закликали прибути на голосування 19 вересня та проголосувати за важливі рішення

У четвер, 19 вересня, на засіданні Київради має бути винесено на голосування два проєкти рішень, які спрямовані на збереження Протасового Яру як зеленої зони столиці. Про це повідомила громадська ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

Винесення проєктів рішень на розгляд в Київраді зривається вже кілька місяців під різними приводами. Наприклад, під час засідання 29 серпня розгляд не відбувся, тоді зібралася недостатня кількість депутатів.

У вересні голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв запросив компанію-забудовника, голів фракцій та представників громади «обговорити проблемні питання які можуть виникнути при розгляді проєктів рішень щодо захисту Заказника імені Романа Ратушного в Протасовому Яру».

Вчора, 16 вересня, відбулася вже друга така зустріч, після чого громадська ініціатива «Захистимо Протасів Яр» навела висновки:

«Забудовник і надалі має стійкий намір забудувати території заказника. [...] У нас складається стійке суб’єктивне враження, що пан Терентьєв дуже намагається допомогти забудовнику в досягненні їх цілей щодо забудови», – повідомили аткивісти.

Депутатів Київради закликали прибути на голосування 19 вересня та проголосувати за важливі рішення:

«Про заяву Київської міської ради щодо статусу ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр» імені Романа Ратушного» № 654

«Про організаційно-правові заходи щодо захисту ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр» імені Романа Ратушного» № 653.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного.

У липні 2022 року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр». Підтримали таке рішення 85 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, створення заказника – це вшанування пам’яті активіста Романа Ратушного, який загинув на війні проти російських загарбників.