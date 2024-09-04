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Вересень у Києві розпочався з температурного рекорду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Вересень у Києві розпочався з температурного рекорду
У вівторок, 3 вересня, зафіксували рекордну середньодобову температуру повітря
фото: КМДА

Кліматична норма перевищена на 7,2℃

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 вересня у столиці середньодобова температура повітря досягла 24,5℃, що на 0,6℃ перевершило попередній рекорд для цього дня 2015 року. Кліматична норма перевищена на 7,2℃.

Нагадаємо, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемах, зокрема горінням торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області, що також є можливою причиною неприємного запаху у столиці. Вітер північно-східний.

У разі появи задимленості рекомендується зачинити вікна та відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

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Теги: рекорд повітря вітер Київ погода

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