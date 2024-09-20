В північній частині Києва покращується стан якості повітря

Ймовірною причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах в Київській, Чернігівській та Сумській областях

Загалом концентрація частинок пилу, який наразі є основним забруднювачем у місті, в п’ять разів перевищує норму

У північній частині Києва покращується стан якості повітря. Утім рекомендації діють до повної нормалізації ситуації в усьому місті. Про це розповів під час пресбрифінгу директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

«Наразі спостерігаємо зниження рівня забруднення повітря в північній частині міста орієнтовно на 20% від ранкових показників. На жаль, у південній і південно-східній частинах міста ситуація поки не нормалізувалась. Загалом концентрація частинок пилу, який наразі є основним забруднювачем у місті, в п’ять разів перевищує норму», – зазначив Возний.

Він зауважив, що ймовірною причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Йдеться про пожежі на торф’яниках і в лісах, зокрема на Поліссі.

Олександр Возний закликав киян, за можливості, сьогодні відмовитися від користування власним автотранспортом, натомість віддати перевагу громадському. Оскільки понад 80% викидів забруднюючих речовин у нашому місті – це викиди від пересувних джерел.

Для зменшення негативного впливу на стан здоров’я рекомендується:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Віддавати перевагу закритим приміщенням з вентиляцією, що оснащена HEPA-фільтрами;

тримати вікна зачиненими;

за можливості увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;

утриматися від занять спортом на відкритому повітрі, а потренуватися вдома;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;

за можливості, відмовитися від користування власним автотранспортом, натомість віддати перевагу громадському.

Як повідомлялося, ситуація з погіршення якості повітря і задимленням у Києві пов'язана зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі