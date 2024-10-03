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У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
На місці працюють відповідні служби
фото: ДСНС

Внаслідок падіння уламків постраждалих немає

У ніч на 3 жовтня російські окупанти обстріляли Київ ударними безпілотниками. В місті працювала протиповітряна оборона. Згодом стало відомо, уламки ворожого дрона впали біля багатоповерхівки. Про це повідомила КМВА.

«В місті працювало ППО. Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста попередньо, пошкоджено багатоповерхівку. Без пожежі», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом стало відомо, що видимих пошкоджень будівлі та пожежі немає. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у центрі Києва сталася стрілянина, нападника затримали.

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Теги: окупанти Київ дрон

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