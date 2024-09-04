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Обстрів Львова та вибухи у Києві: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Обстрів Львова та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник обстріляв Львів
фото з відкритих джерел

Кількість постраждалих у Львові зросла до 23

У ніч на 4 вересня ворог завдав ракетного удару по Україні. У багатьох містах було чути вибухи. Ворог обстріляв Львів та Суми. 

У Львові є загиблі внаслідок атаки

Близько 6-ї години ранку російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. Пошкоджені житлові будинки. Внаслідок атаки на Львів є 23 постраждалих, відомо про трьох загиблих.

На Київщині працювало ППО

У Київській області було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з виявленням ворожих безпілотників у повітряному просторі. Сили протиповітряної оборони  працювали по цілях. Про це інформує КОВА.

Росія запускала дрони та ракети

У ніч на 4 вересня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу через масовану атаку російських дронів та ракет. З

а даними моніторингового каналу «Карта повітряних тривог» та Повітряних сил ЗСУ, ворожі БпЛА були зафіксовані у повітряному просторі України ще з вечора 3 вересня.

Теги: росія Львів тривога

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