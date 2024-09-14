У Києві працюють сили ППО (оновлено)
Повітряна тривога була оголошена о 01:38
В Києві о 01:51 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне.
«Київ - загроза застосування ударних БпЛА!» - йшлося у повідомленні Повітряних сил напередодні.
Повітряна тривога в Києві триває з 01:38.
О 01:54 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО.
Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце, додав мер міста.
Мапа тривог має такий вигляд:
До слова, цієї ночі вибухи пролунали й в Одесі.
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