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У Києві працюють сили ППО (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві працюють сили ППО (оновлено)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 01:38

В Києві о 01:51 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне.

«Київ - загроза застосування ударних БпЛА!» - йшлося у повідомленні Повітряних сил напередодні.

Повітряна тривога в Києві триває з 01:38.

О 01:54 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО.

Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце, додав мер міста.

Мапа тривог має такий вигляд:

У Києві працюють сили ППО (оновлено) фото 1

До слова, цієї ночі вибухи пролунали й в Одесі.

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Теги: Київ тривога

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