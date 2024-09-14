У Києві працюють сили ППО (оновлено)

Повітряна тривога була оголошена о 01:38

В Києві о 01:51 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне.

«Київ - загроза застосування ударних БпЛА!» - йшлося у повідомленні Повітряних сил напередодні.

Повітряна тривога в Києві триває з 01:38.

О 01:54 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО.

Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце, додав мер міста.

Мапа тривог має такий вигляд:

До слова, цієї ночі вибухи пролунали й в Одесі.