Пошкоджені будинки: поліція показала наслідки атаки дронів на Київщину(фото)

Унаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа у приватному будинку

У ніч на 30 вересня окупанти атакували Київ та Київську область безпілотниками. Як наслідок, в пристоличному регіоні є пошкоджені будинки цивільних. Про це повідомляє пресслужба Київської поліції.

«Сьогодні, 30 вересня, держава-агресор знову завдала удару по Київській області. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів. Станом на 09:20 в одному з районів області сталося загорання житлового будинку. Пожежа локалізована рятувальниками», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, інформація про постраждалих відсутня. Також сталося загоряння травʼяного настилу, зазначили у поліції. Поліцейські, як повідомляється, документують наслідки атаки.

Уламки збитих цілей зафіксовані в 6 районах області. В п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав’яного настилу та стерні.

Нагадаємо, після атаки РФ у ніч на 30 вересня в дворі житлового будинку знайдено уламки «шахеда».

«В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА. Всі необхідні служби працюють на місці», – уточнив Кличко.

Нагадаємо, у Києві, 30 вересня, о 01:08 було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих БпЛА на території України. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що столицю атакували БпЛА типу «Шахед» і що сили ППО вели активну роботу протягом ночі.

Кличко підтвердив роботу ППО. Та повідомив, що над столицею і біля неї кружляло кілька ворожих БпЛА.