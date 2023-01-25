В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: карта

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У більшості областей України лунає повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації в Білорусі.

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Спочатку в небо піднявся літак далекого радіолокаційного стеження А-50. А згодом до нього приєднався носій ракет «Кинджал» Міг-31.

Зазначимо, що літаки А-50 призначені для супроводження повітряних цілей і дають точки для ракетних ударів пілотам винищувачів. Завдяки А-50 окупанти бачать величезну територію України. Крім того, він може виявляти повітряні об'єкти, які рухаються на малій висоті.

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Повітряна тривога оголошена у таких областях:

Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.