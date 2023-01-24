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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати з Чорного моря одночасно 28 «Калібрами»

У корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що серед 11 кораблів три надводних і один підводний носії «Калібрів». Загальний залп ракет може складати 28.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні. Про підозрілих осіб, що фіксують об'єкти критичної інфраструктури, військові та інші стратегічні об'єкти повідомляйте у компетентні органи», – йдеться в повідомленні.

Раніше розвідка повідомляла, скільки високоточних ракет залишилося у Росії.

Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

Теги: море ЗСУ війна росія окупанти Україна

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