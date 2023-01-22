Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ракетні атаки завдають значних пошкоджень енергосистемі, тому важко дотримуватись графіків відключень – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ракетні атаки завдають значних пошкоджень енергосистемі, тому важко дотримуватись графіків відключень – нардеп
Попри більш ніж 10 хвиль ракетних атак енергосистема продовжує працювати

14 січня відбулася 12 масована ракетна атака по енергетиці країни, були серйозно пошкоджені об'єкти генерації

Масовані ракетні удари по енергетичній системі України завдають їй значних пошкоджень, через що складно утримувати її стабільність та дотримуватись графіків відключень світла.

Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

«Ракетні удари, вони йдуть, на превеликий жаль, вони руйнують певні об’єкти, завдають дуже суттєві пошкодження. Ми на собі це відчуваємо. Під час війни, під час таких ракетних обстрілів, дійсно, говорити про якусь стабільність, про якісь графіки дуже важко. Енергетики і так роблять усе можливе», – сказав він.

Кучеренко додав, що попри більш ніж 10 хвиль ракетних атак енергосистема продовжує працювати.

Нагадаємо, що 14 січня відбулася 12 масована ракетна атака по енергетиці країни, були серйозно пошкоджені об'єкти генерації.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, зазнали пошкоджень: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одну повітряну лінію. 

Наслідки атаки призвели до того, що дефіцит електроенергії зріс ще більше, і це призводить до застосування екстрених та стабілізаційних відключень світла.

Теги: війна енергетика ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі
Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі
20 сiчня, 12:13
Росія тримає напоготові на кораблях у Чорному морі 36 «Калібрів»
ЗСУ попереджають: Росія готує нову ракетну атаку
Вчора, 09:27
ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв Росії у Чорному морі
ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв Росії у Чорному морі
Вчора, 15:24

Суспільство

Ракетні атаки завдають значних пошкоджень енергосистемі, тому важко дотримуватись графіків відключень – нардеп
Ракетні атаки завдають значних пошкоджень енергосистемі, тому важко дотримуватись графіків відключень – нардеп
22 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
22 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Виграти війну стало складніше: Арестович прокоментував заяву про сумнів у перемозі України
Виграти війну стало складніше: Арестович прокоментував заяву про сумнів у перемозі України
Спортивна перемога: Україна здобула перше «золото» на Універсіаді
Спортивна перемога: Україна здобула перше «золото» на Універсіаді
Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України
Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України
Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у Росії
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8391
У Соледарі поранено відому кремлівську пропагандистку (відео)
8118
Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України
7757
На чию перемогу працюють «аргументы от истории» професора Ярослава Грицака?
6488
Зеленський, Стефанчук, Данілов. Хто проводжав міністра МВС у останню путь

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Вчора, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Вчора, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
20 сiчня, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту