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    Події в Україні

    Окупанти у Криму залишили під арештом шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

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    <p>Фігуранти &laquo;справи Хізб ут-Тахрір&raquo;</p> - Окупанти у Криму залишили під арештом шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

    Фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір»

    Фото: Антон Наумлюк/RFE/RL

    Всі скарги судом були відхилені – адвокат

    Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив під арештом шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

    Як повідомляє «Радіо Свобода», «суд» відхилив апеляційні скарги захисту і залишив під арештом Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Енвера Омерова, Руслана Нагаєва, Ленура Халілова і Ескендера Сулейманова. Таким чином, вони будуть перебувати у СІЗО до 5 лютого.

    «Всі скарги судом були відхилені. Чи не були взяті до уваги всі основні доводи, які нами вже неодноразово викладалися», – сказав адвокат Костянтин Рустемов.

    Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків: Руслан Нагаєв, Ельдар Кантімірова, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.

    ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за статтею 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

    Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в Криму.

    МЗС України висловило протест у зв’язку з черговими арештами в окупованому Криму, а також закликали посилити політичний, економічний і списку санкцій тиск на Росію.

    Нагадаємо, США, ЄС та Україна засудили на засіданні ради ОБСЄ репресії в окупованому Криму.

    Крим окупанти суд ФСБ СІЗО адвокат протест
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