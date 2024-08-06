У Криму спалахнула пожежа неподалік аеродрому: призупинено рух поїздів

У Криму було чутно вибухи

Окупанти перекрили колію «з технічних причин» неподалік від «Октябрського»

6 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом неподалік аеродрому «Октябрське» виникла пожежа. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Зазначається, що біля села Широке було чутно детонацію на складах боєприпасів.

Також окупанти перекрили колію «з технічних причин» неподалік від «Октябрського»:

Зупинено рух поїздів:

№27/28 Сімферополь – Москва, відправленням 6 серпня із Сімферополя, зупинено о 17.34 біля станції Остряково;

№175/176 Москва Павелецька – Сімферополь, відправленням 5 серпня з Москви, о 17.29 зупинено біля станції Краснопартизанська.

Також було оголошено про перекриття дороги Сімферополь-Красноперекопськ.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Згодом повідомлялося, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що нібито бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні у Курській області. Нібито після вогневої підготовки до 300 українських військових за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону РФ в районах села Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, розташовані на російсько-українському кордоні.