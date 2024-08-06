Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму спалахнула пожежа неподалік аеродрому: призупинено рух поїздів

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Криму спалахнула пожежа неподалік аеродрому: призупинено рух поїздів
У Криму було чутно вибухи
фото: скріншот з відео

Окупанти перекрили колію «з технічних причин» неподалік від «Октябрського»

6 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом неподалік аеродрому «Октябрське» виникла пожежа. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Зазначається, що біля села Широке було чутно детонацію на складах боєприпасів.

Також окупанти перекрили колію «з технічних причин» неподалік від «Октябрського»:

У Криму спалахнула пожежа неподалік аеродрому: призупинено рух поїздів фото 1

Зупинено рух поїздів:

  • №27/28 Сімферополь – Москва, відправленням 6 серпня із Сімферополя, зупинено о 17.34 біля станції Остряково;
  • №175/176 Москва Павелецька – Сімферополь, відправленням 5 серпня з Москви, о 17.29 зупинено біля станції Краснопартизанська.

Також було оголошено про перекриття дороги Сімферополь-Красноперекопськ.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Згодом повідомлялося, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що нібито бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні у Курській області. Нібито після вогневої підготовки до 300 українських військових за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону РФ в районах села Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, розташовані на російсько-українському кордоні.

Читайте також: У Комі стався вибух на нафтопереробному підприємстві, спалахнула пожежа (відео)
Теги: Крим пожежа потяг Україна окупанти росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
В Україні припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією
В Україні припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією
На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото
На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
Миколаївська область завершила будівництво фортифікацій
Миколаївська область завершила будівництво фортифікацій
Росія просувається у Нью-Йорку: тривають важкі бої
Росія просувається у Нью-Йорку: тривають важкі бої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
55K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
37K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
35K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
14K
Туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії: ЄС обіцяє навести лад

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua