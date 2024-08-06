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«Напад» на Курську область: Міноборони РФ знайшло винних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Напад» на Курську область: Міноборони РФ знайшло винних
Росія кидає резерви на Курський напрямок
фото: Facebook/Генштаб

Міноборони РФ вважає, що бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні

Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що нібито бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні у Курській області. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба російського відомства.

Як зазначає Міноборони РФ, нібито після вогневої підготовки до 300 українських військових за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону РФ в районах села Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, розташовані на російсько-українському кордоні.

Також оборонне відомство РФ запевняє, що російські війська спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ нібито відбивають атаки і «завдають вогневої поразки противнику» в районі кордону та резервам на території Сумської області.

Росіяни стверджують, що завдали ударів по зосередженню живої сили та техніки ЗСУ в районах Басівки, Журавки, Хотені, Юнаківці, Біловодах, Храпівщини Сумської області. А в район зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку. Окупанти вже заявили про нібито знищення 16 одиниць бронетехніки ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Згодом повідомлялося, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

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Теги: Міноборони РФ окупанти війна ЗСУ росія

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