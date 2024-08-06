Нічна атака дронів на Курську область: вибухи у кількох містах

У Росії скаржаться на потужні вибухи

У ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Місцева влада повідомляє про атаку безпілотників та роботу сил протиповітряної оборони. Про це повідомляє виконувач обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов.

Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Російська сторона звинувачує Україну у повітряному нападі. За словами в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова, було збито три українські безпілотники літакового типу.

У місцевих Telegram-каналах Курської області поширюються відео з вибухами в різних районах, зокрема повідомляється про особливо потужні вибухи в місті Суджа.

Також у мережі з'явилися фотографії пожежі, яка, як стверджується, спалахнула в районі міста Суджа внаслідок повітряної атаки.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

До слова, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.