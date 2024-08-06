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Гучна ніч у Курську: росіяни повідомляють, що ЗСУ нібито проникли в область

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Гучна ніч у Курську: росіяни повідомляють, що ЗСУ нібито проникли в область
Влада Курської області повідомила про збиття 26 безпілотників
фото: з відкритих джерел

Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону» 

Сьогодні, 6 серпня, російські пабліки повідомили, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. 

Наразі на кордоні тривають бої, повідомляє російський Telegram-канал Astra із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Там пропагандисти заявили, що ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

Гучна ніч у Курську: росіяни повідомляють, що ЗСУ нібито проникли в область фото 1

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов також повідомив, нібито український дрон атакував легковий автомобіль на станції Глушково, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Він також попередив про ракетну небезпеку у Суджанському і Глушківському районах.

Гучна ніч у Курську: росіяни повідомляють, що ЗСУ нібито проникли в область фото 2

Крім того, вночі Суджу атакували дрони. Повідомлялося про п’ятьох поранених та пошкодження декількох житлових будинків. Смирнов зазначав, що над Курською областю збили 26 безпілотників.

Гучна ніч у Курську: росіяни повідомляють, що ЗСУ нібито проникли в область фото 3

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Місцева влада повідомляє про атаку безпілотників та роботу сил протиповітряної оборони. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа. 

Теги: росія безпілотник

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