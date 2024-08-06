У Комі стався вибух на нафтопереробному підприємстві, спалахнула пожежа (відео)

Усіх співробітників підприємства евакуйовано

Сьогодні, 6 серпня, на нафтопереробному підприємстві Транснафти в Усинську (Республіка Комі) стався вибух і пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Як зазначається, усіх співробітників евакуйовано, на місце прямують пожежники, причини вибуху наразі невідомі.



Російські ЗМІ пишуть про вибух, який стався на нафтопереробному підприємстві Транснефти в Республіці Ком.

На болотах у республіці Комі стався вибух з подальшою пожежею на нафтопереробному підприємстві Транснафти pic.twitter.com/JevzEIIYEb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 6, 2024

«Вибух і пожежа на нафтопереробному підприємстві Транснефти в Усинську (Республіка Комі)», – йдеться у повідомленні

Наразі причини вибуху невідомі.

Нагадаємо, ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це «Главкому» повідомив співрозмовник у силових структурах.

Раніше повідомлялося, що у місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан, Росія) 5 серпня стався вибух на військовому заводі «Авангард», що належить російській корпорації «Ростех». За попередніми даними, інцидент трапився під час демонтажу трубопроводу в одному з цехів. Внаслідок вибуху загинули троє робітників ремонтнї бригади. Слідчий комітет РФ розглядає версію про порушення техніки безпеки під час робіт, що призвело до займання газоповітряної суміші.