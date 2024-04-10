У Криму знищено російський вертоліт Ка-27
Наразі деталей нищення ворожого гелікоптера не повідомляється
У тимчасово окупованому Криму знищено вертоліт Ка-27 російських загарбників. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у Facebook.
«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», – йдеться в повідомленні.
Наразі деталей нищення ворожого гелікоптера не повідомляється.
Вертоліт Ка-27 – досвідчений зразок вертольота 252 піднявся в повітря 8 серпня 1973 року. На основі цієї базової машини були розроблені дві основні модифікації – протичовновий вертоліт Ка-27 і пошуково-рятувальний Ка-27ПС, а в подальшому і транспортно-бойовий вертоліт для морської піхоти Ка-29 і цивільний багатоцільовий вертоліт Ка-32.
Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі у простих та складних метеоумов.
Вертоліт може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Вертоліт може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.
Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed.
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