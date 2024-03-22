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Чехія передала Україні ще два гелікоптери Мі-24

Ірина Луцак
glavcom.ua
Чехія передала Україні ще два гелікоптери Мі-24
Передачу гелікоптерів для ЗСУ два тижні тому в закритому режимі схвалив уряд Чехії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ці гелікоптери прослужили країні понад 40 років

Уряд Чехії схвалив передачу двох російських гелікоптерів Мі-24 на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє чеське видання Denikn із посиланням на заяву міністерки оборони Чехії Яну Чернохову.

«Чехія передала Україні останні два з восьми вертольотів радянського виробництва Мі-24/35, які залишалися в Міноборони, і прослужили ВПС республіки понад 40 років», – йдеться у повідомленні.

Передати Україні два гелікоптери Мі-24 радянського зразка уряд Чехії вирішив два тижні тому. Зазначається, що борти вирішили передати таємно як подарунок «Україні, яка відбивається від російської агресії».

При цьому, Яна Чернохова зауважила, що це були останні гелікоптери такого зразка, які перебували на озброєнні Чехії. Міністерка оборони наголосила, що країна «більше немає техніки, яку можна було б передати».

Передачу гелікоптерів для ЗСУ два тижні тому в закритому режимі схвалив уряд Чехії, — наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, раніше Німеччина повідомила про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41. Обіцяні Німеччиною гелікоптери Sea King можуть прибути в Україну вже у квітні цього року.

Нагадаємо, Швеція оголосила про надання найбільшого від початку широкомасштабного вторгнення пакета військової допомоги Україні на суму 7,1 млрд шведських крон (приблизно $683 млн). Про це повідомляє українське Міноборони. До нового пакета допомоги для України ввійшли артилерійські снаряди, системи ППО та військова техніка.

Як повідомлялося, Швеція планує надати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю приблизно $700 млн.

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Теги: Чехія гелікоптер військова допомога

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