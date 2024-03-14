У Росії розбився гелікоптер Мі-8: є загиблий та поранені

Наразі точно не відомо, що саме спричинило падіння гелікоптера

У Магаданській області РФ впав гелікоптер Мі-8, на борту якого було близько 20 осіб. Унаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених. Про це повідомляють російські ЗМІ та губернатор Магаданської області Сергій Носов.

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Інцидент стався у Північно-Евенському районі біля Кварцевої гори Магаданської області. Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова – Омсукчан.

На борту судна, що належало «Дальєрєчєнск Авіа», були 17 робочих-вахтовиків та 3 члени екіпажу. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинула одна людина, ще двоє отримали серйозні травми, передає «Магаданская правда».

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Наразі точно не відомо, що саме спричинило падіння гелікоптера. Серед версій, що розглядають представники МНС РФ, є технічна несправність та помилка пілотування.

Пізніше з'явилася інформація, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. За даними Telegram-каналу Mash, гелікоптер потрапив у «сніговий заряд», внаслідок чого відмовив двигун.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про те, що на місце аварії направлено рятувальну групу та медиків «для допомоги та евакуації постраждалих».

Раніше повідомлялося, що на північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебували 3 члени екіпажу.

Згодом стало відомо, що у Росії знайшли місце падіння та уламки вертольота Мі-8, який увечері 4 лютого зник із радарів. У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне». Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.