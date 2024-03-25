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Польща створить вертолітну базу на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща створить вертолітну базу на кордоні з Україною
Вертолітна база обслуговуватиме потреби Збройних сил Польщі
фото з відкритих джерел

Постійна вертолітна база буде розташована на площі 100 га в місті Свідник

У Польщі, у місті Свідник Люблінського воєводства, що розташоване неподалік кордону з Україною, буде створено нову авіабазу. Там будуть розташовуватись вертольоти на постійній основі. Про це повідомляє Міноборони Польщі.

Так, 25 березня в аеропорту Любліна віце-прем’єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підписав лист про наміри про співпрацю між Міністерством національної оборони та Люблінським воєводством.

«Ми щойно підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою тут Збройними силами Республіки Польща – розміщення постійної вертолітної авіаційної бази Сухопутних військ тут у Свіднику, в Люблінському аеропорту, яка обслуговуватиме потреби Збройних сил Польщі», – розповів він.

За словами, міністра оборони, ця постійна база буде розташована на площі 100 га, яка з'явиться в межах угоди між Міністерством національної оборони та партнерами з місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Збройні сили Польщі не збили російську ракету, яка порушила повітряний простір країни в неділю вранці, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни. 

До слова, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.

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Теги: Польща Міноборони вертоліт військові

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