В Абхазії впав військовий гелікоптер РФ (відео)

Гелікоптер належить абхазькому міністерству оборони

Сьогодні, 2 квітня, в окупованій Росією Абхазії впав ударний гелікоптер Мі-24. Про це повідомляє низка росЗМІ.

Як повідомляється, гелікоптер здійснив «жорстку посадку» в Гульріпшському районі. Члени екіпажу живі, але їх забрала швидка допомога.

На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.

Гелікоптер належить абхазькому міністерству оборони.

Раніше повідомлялося, що у Магаданській області РФ впав гелікоптер Мі-8, на борту якого було близько 20 осіб. Унаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених. Пізніше з'явилася інформація, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту.

Нагадаємо, на північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебували 3 члени екіпажу.