Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова

Зазначимо, що Кузьмінов втік з Росії в Україну минулого літа

Загибель в Іспанії пілота Максима Кузьмінова, який доставив в Україну гелікоптер і секретні документи, викликала побоювання, що Кремль знову націлився на своїх ворогів. Про це пише видання The New York Times.

Як зазначається, люди, які вбили Максима Кузьмінова, хотіли передати певне «повідомлення». Це було очевидно для слідчих в Іспанії ще до того, як вони дізналися, ким він був. Вбивці не тільки вистрілили в нього шість разів у гаражі на півдні Іспанії, вони наїхали на його тіло своїм автомобілем.

На думку слідства, вони також залишили важливу підказку, щоб визначити свою особу: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартних боєприпасів колишнього комуністичного блоку.

«Це було чітке повідомлення: «Я вас знайду, я вас уб'ю, я вас переїду і принижу», – сказав високопоставлений чиновник Guardia Civil, іспанської поліції, яка контролює розслідування вбивства.

Зазначимо, що Кузьмінов втік з Росії в Україну минулого літа, прилетів на своєму військовому гелікоптері Мі-8 на територію нашої держави та передав літак разом із тайником із секретними документами українським розвідникам. Очевидно, у РФ керівництво Кремля розцінило це як зраду.

Його вбивство викликало побоювання, що російські європейські шпигунські мережі продовжують діяти та націлені на ворогів Кремля. І це попри узгоджені зусилля знищити їх після того, як Путін вторгнувся до України у 2022 році.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

Зазначимо, 23 серпня у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.