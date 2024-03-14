Атака на Україну, у Росії розбився гелікоптер Мі-8: головне за ніч

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області

У Магаданській області РФ впав гелікоптер Мі-8, на борту якого було близько 20 осіб. У ніч проти 14 березня у Харкові впав ворожий «Шахед». Російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Україну

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА)

Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються.

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Зокрема у Харкові впав ворожий «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За словами Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті. Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Ще одна країна підтримала відправлення військ до України

Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну. Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа, передає LRT.

«Я вітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, якою ми володіємо», – сказав він.

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Неуседа додав, що визначальним чинником у цьому рішенні не може бути страх перед можливої реакцією Москви.

«Саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми маємо перестати проводити для себе «червоні лінії», – заявив президент Литви.

Адже, роблячи це, Захід допомагає президенту РФ Володимиру Путіну, який після цього починає думати, що європейці передбачувані, а він може ними легко маніпулювати, сказав Неуседа.

Китай відреагував на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь прокоментував заяву заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність РФ до ядерної війни. Про це Ван Веньбінь заявив під час пресконференції 13 березня, передає пресслужба міністерства закордонних справ КНР.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований Китай готовністю Путіна застосувати ядерну зброю, речник МЗС відповів, що не знає про таку заяву і згадав про «спільну заяву про запобігання ядерній війні».

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«В січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав оприлюднили спільну заяву про запобігання ядерній війні, в якій вони підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Китай також зазначив, що цей принцип був підтверджений російською стороною», – сказав він.

Ван Веньбінь наголосив, що на думку Китаю, держави, які мають ядерну зброю, мають прийняти ідею спільної безпеки «та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність. За нинішніх обставин сторонам необхідно вживати конкретних дій і спільно домагатися деескалації».

«Бавовна» у Білгородській області

У ніч проти 14 березня у Білгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка, спалахнула пожежа. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Унаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Другий безпілотник здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок – посічено фасад та паркан. Ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби, пише російський чиновник.

У Росії розбився гелікоптер Мі-8

У Магаданській області РФ впав гелікоптер Мі-8, на борту якого було близько 20 осіб. Унаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених. Про це повідомляють російські ЗМІ та губернатор Магаданської області Сергій Носов.

Інцидент стався у Північно-Евенському районі біля Кварцевої гори Магаданської області. Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова – Омсукчан.

На борту судна, що належало «Дальєрєчєнск Авіа», були 17 робочих-вахтовиків та 3 члени екіпажу. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинула одна людина, ще двоє отримали серйозні травми, передає «Магаданская правда».

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Наразі точно не відомо, що саме спричинило падіння гелікоптера. Серед версій, що розглядають представники МНС РФ, є технічна несправність та помилка пілотування.

Пізніше з'явилася інформація, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. За даними Telegram-каналу Mash, гелікоптер потрапив у «сніговий заряд», внаслідок чого відмовив двигун.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про те, що на місце аварії направлено рятувальну групу та медиків «для допомоги та евакуації постраждалих».