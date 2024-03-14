Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, у Росії розбився гелікоптер Мі-8: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Україну, у Росії розбився гелікоптер Мі-8: головне за ніч
фото з відкритих джерел

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області

У Магаданській області РФ впав гелікоптер Мі-8, на борту якого було близько 20 осіб. У ніч проти 14 березня у Харкові впав ворожий «Шахед». Російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 березня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Атака на Україну

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА)

Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються.

Зокрема у Харкові впав ворожий «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За словами Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті. Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Ще одна країна підтримала відправлення військ до України

Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну. Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа, передає LRT.

«Я вітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, якою ми володіємо», – сказав він.

Неуседа додав, що визначальним чинником у цьому рішенні не може бути страх перед можливої реакцією Москви.

«Саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми маємо перестати проводити для себе «червоні лінії», – заявив президент Литви.

Адже, роблячи це, Захід допомагає президенту РФ Володимиру Путіну, який після цього починає думати, що європейці передбачувані, а він може ними легко маніпулювати, сказав Неуседа.

Китай відреагував на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь прокоментував заяву заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність РФ до ядерної війни. Про це Ван Веньбінь заявив під час пресконференції 13 березня, передає пресслужба міністерства закордонних справ КНР.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований Китай готовністю Путіна застосувати ядерну зброю, речник МЗС відповів, що не знає про таку заяву і згадав про «спільну заяву про запобігання ядерній війні».

«В січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав оприлюднили спільну заяву про запобігання ядерній війні, в якій вони підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Китай також зазначив, що цей принцип був підтверджений російською стороною», – сказав він.

Ван Веньбінь наголосив, що на думку Китаю, держави, які мають ядерну зброю, мають прийняти ідею спільної безпеки «та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність. За нинішніх обставин сторонам необхідно вживати конкретних дій і спільно домагатися деескалації».

«Бавовна» у Білгородській області

У ніч проти 14 березня у Білгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка, спалахнула пожежа. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Унаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Другий безпілотник здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок – посічено фасад та паркан. Ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби, пише російський чиновник.

У Росії розбився гелікоптер Мі-8

У Магаданській області РФ впав гелікоптер Мі-8, на борту якого було близько 20 осіб. Унаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених. Про це повідомляють російські ЗМІ та губернатор Магаданської області Сергій Носов.

Інцидент стався у Північно-Евенському районі біля Кварцевої гори Магаданської області. Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова – Омсукчан.

На борту судна, що належало «Дальєрєчєнск Авіа», були 17 робочих-вахтовиків та 3 члени екіпажу. За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинула одна людина, ще двоє отримали серйозні травми, передає «Магаданская правда».

Наразі точно не відомо, що саме спричинило падіння гелікоптера. Серед версій, що розглядають представники МНС РФ, є технічна несправність та помилка пілотування.

Пізніше з'явилася інформація, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрах польоту. За даними Telegram-каналу Mash, гелікоптер потрапив у «сніговий заряд», внаслідок чого відмовив двигун.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про те, що на місце аварії направлено рятувальну групу та медиків «для допомоги та евакуації постраждалих».

Теги: шахед вибух окупанти Китай вертоліт чиновник гелікоптер Telegram президент будинок безпілотник Олег Синєгубов Ігор Терехов пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші захисники успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ
Українські воїни закріпилися на нових рубежах після виходу з Авдіївки
19 лютого, 15:08
Анналена Бербок підкреслила, що Захід уже два роки «невпинно працює» над миром в Україні
Бербок прокоментувала чутки про те, що Захід заважає переговорам України з РФ
24 лютого, 16:00
Спікер Палати представників Майк Джонсон поклався на процедурний крок, який вимагав значної підтримки демократів для проходження
Палата представників США схвалила законопроєкт про запобігання шатдауну
29 лютого, 23:13
Прикордонники вкотре закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру
У горах на кордоні з Румунією прикордонники знайшли тіло ухилянта
14 лютого, 12:33
Попередньо, всередині пошкодженої будівлі можуть перебувати люди
Атака «Шахедів»: в Одесі загинула людина (фото)
23 лютого, 03:41
За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків
Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
18 лютого, 14:46
«Главком» отримав науково-консультативний висновок від підрозділу Нацакадемії наук України
Зеленський зобов'язаний працювати президентом після 20 травня 2024 року. Висновок НАНУ Право
8 березня, 17:00
Сили ППО знищили 38 «шахедів»
Окупанти запустили понад 40 «шахедів»: деталі нічної атаки
6 березня, 07:37
Раніше Зеленський заявляв, що українська армія перебуває у «надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту»
Зеленський пояснив, як змінилася ситуація на фронті протягом останніх місяців
11 березня, 21:59

Події в Україні

Окупанти посилили атаки на двох напрямках – Генштаб
Окупанти посилили атаки на двох напрямках – Генштаб
Атака на Україну, у Росії розбився гелікоптер Мі-8: головне за ніч
Атака на Україну, у Росії розбився гелікоптер Мі-8: головне за ніч
Атака «Шахедів»: є влучання у чотирьох містах Сумщини
Атака «Шахедів»: є влучання у чотирьох містах Сумщини
У середмісті Харкова впав «Шахед»
У середмісті Харкова впав «Шахед»
На кількох напрямках точаться позиційні бої, «найгарячіше» під Авдіївкою: аналіз ISW
На кількох напрямках точаться позиційні бої, «найгарячіше» під Авдіївкою: аналіз ISW
У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару
У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
14K
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
13K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5203
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
3317
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
2747
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події

Новини

Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua