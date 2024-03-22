У Білгородській області упав вертоліт Мі-8

На борту знаходилися чотири людини, одного з поранених доправили в лікарню

У Білгородській області недалеко від селища Ровеньки упав вертоліт Мі-8. За даними російських ЗМІ, одного з поранених доправили в лікарню.

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Повідомляється, що російський вертоліт здійснив жорстке приземлення вранці у четвер, 21 березня, неподалік від селища Ровеньки. На борту було 4 людини, одного з поранених доправили в лікарню. Сам вертоліт зазнав механічних пошкоджень.

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Офіційною причиною падіння Мі-8 росЗМІ називають «помилку пілота».

Нагадаємо, нещодавно у Магаданській області РФ впав гелікоптер Мі-8, на борту якого було близько 20 осіб. Унаслідок авіакатастрофи є щонайменше один загиблий та кілька поранених. Інцидент стався у Північно-Евенському районі біля Кварцевої гори Магаданської області. Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова – Омсукчан.

Раніше повідомлялося, що на північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебували 3 члени екіпажу.

Згодом стало відомо, що у Росії знайшли місце падіння та уламки вертольота Мі-8, який зник із радарів. У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне». Уламки вертольота виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів.