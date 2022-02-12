Рятувальники попереджають про сильний вітер та ожеледицю

12 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця

В Україні 12-13 лютого очікується ожеледиця на дорогах, сильний вітер, а в Карпатах – значний сніг. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«12 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, вночі в Карпатах значний сніг. Вночі у західних областях, вдень у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться у повідомленні.

12-13 лютого у Києві та області на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – попередили у ДСНС.

Раніше рятувальники нагадали основні правила, яких варто дотримуватися під час зледеніння доріг:

Підготуйте для себе взуття без підборів, з ребристою підошвою та широким носом;

Не тримайте руки в кишенях і не носите важкі сумки – це збільшує можливість падіння та травм;

Вибирайте якомога безпечніший маршрут, у тому числі посипані піском або сіллю тротуари;

При падінні спробуйте згрупуватися: голову притисніть до грудей, руки до тулуба;

Не перебігайте проїжджу частину, гальмівний шлях при ожеледиці збільшується;

проїжджу частину, гальмівний шлях при ожеледиці збільшується; При можливості тримайтеся за стіни та огорожі, а під час пересування сходами – за поручні.

В Україні в суботу, 12 лютого, опади прогнозують у східних та північних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів.