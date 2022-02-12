  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Рятувальники попереджають про сильний вітер та ожеледицю

    Водіїв попереджають про ожеледицю &ndash; &laquo;жовтий&raquo; рівень небезпеки - Рятувальники попереджають про сильний вітер та ожеледицю
    Водіїв попереджають про ожеледицю – «жовтий» рівень небезпеки
    фото: glavcom.ua

    12 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця

    В Україні 12-13 лютого очікується ожеледиця на дорогах, сильний вітер, а в Карпатах – значний сніг. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «12 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, вночі в Карпатах значний сніг. Вночі у західних областях, вдень у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться у повідомленні.

    12-13 лютого у Києві та області на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

    «Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – попередили у ДСНС.

    Раніше рятувальники нагадали основні правила, яких варто дотримуватися під час зледеніння доріг:

    • Підготуйте для себе взуття без підборів, з ребристою підошвою та широким носом;
    • Не тримайте руки в кишенях і не носите важкі сумки – це збільшує можливість падіння та травм;
    • Вибирайте якомога безпечніший маршрут, у тому числі посипані піском або сіллю тротуари;
    • При падінні спробуйте згрупуватися: голову притисніть до грудей, руки до тулуба;
    • Не перебігайте проїжджу частину, гальмівний шлях при ожеледиці збільшується;
    • При можливості тримайтеся за стіни та огорожі, а під час пересування сходами – за поручні.

    В Україні в суботу, 12 лютого, опади прогнозують у східних та північних регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів.

    Читайте також:

    Теги: державна служба ДСНС рятувальники повітря вітер весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рятувальники попереджають про сильний вітер та ожеледицю