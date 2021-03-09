У Кривому Розі на підприємстві сталася аварія: п’ятеро постраждалих

У Кривому Розі на підприємстві сталася аварія

ДТП сталася на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки та вантажного поїзда

На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі сталася аварія, постраждало п’ятеро робітників.

Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки «Свобода праці» Ігор Токовенко.

За його словами, ДТП сталася на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки, яка везла робітників зі зміни, і вантажного поїзда.

Як повідомив Токовенко, троє працівників шпиталізовані до міської лікарні №2.

За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду та несправність сигналізації, сказав Ігор Токовенко.

ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» входить до групи Метінвест.

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